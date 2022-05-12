"Чтобы Путин провалил свою миссию": в Британии прокомментировали, вмешаются ли в войну с Россией

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что западные страны объединились, чтобы помочь Украине защититься от вторжения России, однако не планируют ввязываться в прямой конфликт с РФ.
Цель Запада – "чтобы Путин в конце концов провалил свою миссию в Украине".
Об этом Уоллес сказал в эфире Washington Post Live.
"Международное сообщество объединилось ради того, чтобы помочь Украине защитить себя в соответствии с международным законодательством. Чтобы Путин в конце концов провалил свою миссию в Украине. Мы не ввязывались и не будем ввязываться в прямой конфликт с Россией и российской армией", – сказал британский министр.
Напомним, ранее Воллес заявлял, что Путин не сможет добиться успеха в Украине, потому что его армию разобьют ВСУ.
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