ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
269
Время на прочтение
2 мин

"Чтобы Путину было сложнее": Зеленский анонсировал новые санкции против России

Коалиция желающих согласовала новые санкции против нефти и танкерного флота РФ.

Автор публикации
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что состоявшаяся на днях встреча лидеров в Лондоне стала очередным положительным событием для Украины. Ключевым решением стало усиление санкционного давления на Россию, особенно в энергетическом секторе.

Об этом он заявил в своем видеообращении.

Украина высоко оценила решение Соединенных Штатов о введении санкций против двух крупных российских нефтяных компаний, экспортирующих значительные объемы нефти.

«Сегодня все, абсолютно все, участники Коалиции желающих согласились, что именно так нужно давить и дальше — на российскую нефть. На нефтяные компании России, на терминалы, флот российских танкеров и на всю инфраструктуру агрессора. Мы сегодня согласовали решения, которые могут нам помочь. Пока что публично мы не будем говорить все детали, чтобы Путину было сложнее», — говорится в заявлении.

Несмотря на заявления Кремля о якобы невосприимчивости экономики к санкциям, Зеленский отметил, что последствия уже очевидны: очереди на заправках, банкротство российских регионов и дефицит федерального бюджета. Президент подчеркнул, что санкции являются «одним из самых болезненных для Путина. Лично для него».

Напомним, 22 октября Министерство финансов США ввело санкции против основных нефтяных гигантов России — «Роснефти» и «Лукойла». Кроме того, США призвали Россию немедленно согласиться с прекращением огня в Украине.

Президент США Дональд Трамп окончательно потерял терпение в отношении российского диактатора Владимира Путина. Несмотря на это, американский лидер решил не вводить самый жесткий вариант санкций, поскольку хочет переговоров с РФ.

К тому же страны Европейского Союза достигли политического согласия по принятию 19-го пакета санкций против Российской Федерации.

Президент России Владимир Путин прокомментировал свою позицию по поводу новых санкций, введенных против РФ. Он заявил, что это существенно не повлияет на экономику страны.

Дата публикации
Количество просмотров
269
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie