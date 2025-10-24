"Чтобы Путину было сложнее": Зеленский анонсировал новые санкции против России

Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что состоявшаяся на днях встреча лидеров в Лондоне стала очередным положительным событием для Украины. Ключевым решением стало усиление санкционного давления на Россию, особенно в энергетическом секторе.

Об этом он заявил в своем видеообращении.

Украина высоко оценила решение Соединенных Штатов о введении санкций против двух крупных российских нефтяных компаний, экспортирующих значительные объемы нефти.

«Сегодня все, абсолютно все, участники Коалиции желающих согласились, что именно так нужно давить и дальше — на российскую нефть. На нефтяные компании России, на терминалы, флот российских танкеров и на всю инфраструктуру агрессора. Мы сегодня согласовали решения, которые могут нам помочь. Пока что публично мы не будем говорить все детали, чтобы Путину было сложнее», — говорится в заявлении.

Несмотря на заявления Кремля о якобы невосприимчивости экономики к санкциям, Зеленский отметил, что последствия уже очевидны: очереди на заправках, банкротство российских регионов и дефицит федерального бюджета. Президент подчеркнул, что санкции являются «одним из самых болезненных для Путина. Лично для него».

Напомним, 22 октября Министерство финансов США ввело санкции против основных нефтяных гигантов России — «Роснефти» и «Лукойла». Кроме того, США призвали Россию немедленно согласиться с прекращением огня в Украине.

Президент США Дональд Трамп окончательно потерял терпение в отношении российского диактатора Владимира Путина. Несмотря на это, американский лидер решил не вводить самый жесткий вариант санкций, поскольку хочет переговоров с РФ.

К тому же страны Европейского Союза достигли политического согласия по принятию 19-го пакета санкций против Российской Федерации.

Президент России Владимир Путин прокомментировал свою позицию по поводу новых санкций, введенных против РФ. Он заявил, что это существенно не повлияет на экономику страны.