Пожары на российских НПЗ / © скриншот с видео

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Украина планирует обратиться к союзникам с просьбой выделить дополнительные 20 миллиардов долларов на нужды обороны. Киев намерен использовать эти средства для сохранения преимущества на поле боя.

Об этом сообщило издание Politico.

«Все видят, что Россия горит, и мы хотим, чтобы она горела ещё сильнее, но для этого нам нужно финансирование», — отметил высокопоставленный представитель украинского оборонного сектора.

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Официально запрос должен быть представлен 18 июня на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате «Рамштайн», где страны-партнеры координируют военную и финансовую поддержку Киева. Источники, знакомые с ходом переговоров, утверждают, что этот вопрос уже поднимался министром обороны Украины Михаилом Федоровым и другими украинскими чиновниками во время встреч с представителями Норвегии, Швеции, Германии и Канады.

Вопрос о военной и финансовой помощи Украине, вероятно, станет одной из тем саммита НАТО в Анкаре, запланированного на июль. На полях мероприятия будет присутствовать и президент Украины Владимир Зеленский.

Как отмечается в публикации, Украина рассчитывает привлечь в общей сложности 20 миллиардов долларов, а отдельным союзникам может быть предложено внести взносы в размере от 2 до 6 миллиардов долларов. По словам чиновника, речь идет как о помощи, так и о возможных займах.

В материале отмечается, что дополнительное финансирование не входит в уже утвержденный оборонный бюджет Украины на 2026 год, который составляет 4,4 триллиона гривен, или около 85 миллиардов евро. В то же время Украина уже тратит на оборону около 40% своего валового внутреннего продукта, что является самым высоким показателем в мире.

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По данным Министерства обороны, союзники уже взяли на себя обязательство предоставить Украине 38 миллиардов долларов военной помощи в 2026 году. Если Киеву удастся привлечь еще 20 миллиардов долларов, общий объем поддержки приблизится к 60 миллиардам долларов — показателю, который ранее определял в качестве целевого генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

По данным Politico, в случае одобрения дополнительного финансирования Украина планирует направить часть средств на укрепление противовоздушной обороны. Также финансирование может быть использовано для расширения вкладов в Перечень приоритетных потребностей Украины — программу под эгидой НАТО, в рамках которой союзники закупают для Киева вооружение и военную технику, в частности в США. Кроме того, средства планируют потратить на закупку беспилотников, боеприпасов, средств радиоэлектронной борьбы и дальнобойных систем. Часть средств планируют использовать для прямых закупок у отечественных оборонных компаний.

«Цель заключается в использовании средств для продолжения всё более разрушительных атак Украины на Россию», — говорится в материале.

В издании отмечается, что в последние месяцы Украина активно расширяет применение беспилотных технологий. Речь идет как о дронах, работающих непосредственно на линии фронта, так и о средствах поражения средней и большой дальности, которые используются для атак на логистическую инфраструктуру, топливные объекты, промышленные предприятия, порты и другие стратегические цели на территории России.

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«Украинские беспилотные системы успешно работают на разных уровнях: от выполнения задач на передовой до поражения ключевых целей противника на сотни километров вглубь вражеской территории», — заявил ранее Владимир Зеленский.

В то же время высокопоставленный собеседник издания особо отметил помощь Германии, Норвегии и Нидерландов, которая, по его словам, способствовала изменению динамики войны в пользу Украины.

В Politico также отмечают, что последние украинские удары по российским объектам заставили президента РФ Владимира Путина призвать к усилению систем противовоздушной обороны. На этом фоне пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова раскритиковала призывы Киева об увеличении финансовой поддержки со стороны партнеров.

В то же время Украина рассчитывает и впредь усиливать давление на Россию, пока Москва не получила возможность изменить соотношение сил в свою пользу.

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«Окно возможностей имеет тенденцию закрываться. Россия действует быстро и инновационно. И если мы дадим им время снова адаптироваться, мы можем упустить единственный реальный шанс завершить эту войну настоящими переговорами. А если Россия изобретет собственные беспилотники среднего звена, это будет для нас катастрофой», — подчеркнул высокопоставленный чиновник.

Напомним, аналитики The Economist ранее писали, что Украина в последнее время наносит всё более сокрушительные удары по стратегическим объектам в России. По их оценкам, атаки на порты и нефтеперерабатывающие заводы наносят значительный экономический ущерб РФ, в то время как Кремль пытается скрыть масштабы последствий этих ударов.

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