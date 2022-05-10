"Чтобы России стало сложно финансировать войну": Зеленский прокомментировал Дорожную карту энергетических санкций

Специальная группа международных экспертов под председательством директора Института международных исследований Фримана-Спогли Майкла Макфола и руководителя Офиса президента Андрея Ермака предложила Дорожную карту энергетических санкций.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении 10 мая.
"Это детальный документ, который описывает, что нужно сделать, чтобы России стало действительно сложно финансировать эту войну, но при этом – чтобы глобальная экономика не понесла потери из-за ограничений для российских энергоресурсов", – пояснил глава государства.
"Это рационально составленный документ, и уже сегодня начали работать над его реализацией", – добавил Зеленский.
Напомним, в ОП объяснили, что Дорожная карта энергетических санкций детализирует тему соответствующих санкций, помогая правительствам и компаниям по всему миру формировать предложения по санкционной политике против России. Применение энергетических санкций должно повысить стоимость вторжения в Украину для РФ и помочь Украинскому государству защитить территориальную целостность.
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