"Чтобы с поднятыми лапками вышли": в Госдуме РФ призвали "стереть" украинские города

Вице-спикер Госдумы России Петр Толстой / © Associated Press

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Вице-спикер Госдумы России Петр Толстой открыто заявил о необходимости бомбардировки украинских городов для деморализации населения. Это противоречит официальной лжи Кремля об атаках только по военной инфраструктуре.

Такое заявление депутат-единоросс сделал в эфире российского пропагандистского телевидения, сообщил телеграм-канал «Можем объяснить».

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В эфире ежедневного ток-шоу «Время покажет» политолог Василий Вакаров заявил, что в настоящее время в Украине проживает около 20 млн человек. Он обратился к Толстому с вопросом: «Как вы думаете, если будет выжженая земля, если все превратится в степь, куда эти люди денутся? Какая судьба их ждет?»

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В ответ депутат высказал предложение за сутки до ударов предупреждать жителей украинских городов, чтобы они могли оставить их.

«Вы считаете, что мы призываем к жестокости? А мы призываем к тому, чтобы деморализовать публику [украинцев] настолько, чтобы с поднятыми лапками вышли навстречу нашим войскам», — высказался Толстой.

Заметим, что его заявление противоречит официальным утверждениям российской власти относительно характера ударов по Украине. Спикер Кремля Дмитрий Песков, глава МИД Сергей Лавров, а также представители Минобороны с начала полномасштабного вторжения цинично врут, что российские военные якобы атакуют исключительно военные цели и объекты инфраструктуры, которые используют ВСУ.

Напомним, в ночь на 28 августа Россия массированно атаковала Украину 164 дронами. Зафиксировано попадание на 16 локациях. В Запорожье враг ударил по ТЦ «Эпицентр», ранив по меньшей мере четырех человек и повлек пожар. В Киевской области повреждены склады «Новой почты» и производство, причем оккупанты нанесли повторные удары при ликвидации пожара. На Харьковщине из-за ударов по жилому сектору погиб человек, еще двое пострадали, в том числе ребенок. В Житомирской области из-за атаки дронов загорелись четыре грузовика и три полуприцепа на территории частного предприятия.

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