"Чтобы санкции работали эффективно": Ермак встретился с экспертами, которые будут анализировать влияние ограничений

"Чтобы санкции работали эффективно": Ермак встретился с экспертами, которые будут анализировать влияние ограничений

Некоторые ограничения звучат как санкции, но они совсем не работают, заметил глава ОП.

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак 29 марта провел учредительную онлайн-встречу с группой украинских и международных экспертов, которые проанализируюют реальное влияние применяемых против России санкций.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.

"Санкции сегодня представляются нашими партнерами практически еженедельно. Они разные. Некоторые из них уже начали работать и очень чувствительны для России. А некоторые якобы звучат как санкции, но они совсем не работают. По некоторым россияне уже нашли пути, как их обходить. Механизм санкций сам по себе очень мощный, и наша цель — чтобы санкции работали эффективно", — сказал Ермак.

Он добавил, что необходимо выйти на темп еженедельного усиления санкционного давления на РФ. Руководитель Офиса Президента также отметил, что не может быть и речи об отмене, остановке или изменении санкций против РФ, пока не будет прекращена война, выведены войска, государство не получит репарации и компенсации за причиненный ущерб.

Экс-посол США в России и экс-советник президента Соединенных Штатов по нацбезопасности Майкл Макфол сказал на встрече, что необходимо проанализировать сделанное и добиться того, чтобы еженедельно вводились новые санкции против РФ, усиливая давление на нее.

Экскоординатор Госдепартамента США по санкционной политике Дэниел Фрид заявил, что необходимо как можно больше останавливать экспорт российской нефти и газа и снизить соответствующие прибыли. В вопросе санкционного давления важна динамика и быстрота принятия решений, считает Фрид.

Заместитель руководителя ОП Ростислав Шурма отметил, что вопрос экспорта нефти является важнейшим и чувствительным, когда речь идет об эффективном давлении на Россию, и именно на нем стоит сосредоточиться больше всего. Шурма также подчеркнул, что нужно признать РФ государством-спонсором терроризма, ведь это автоматически приведет к запретам для многих корпораций не только по нефти и газу.

Он также считает важными санкции в отношении всей политической верхушки РФ или людей, причастных к политике.

Кроме того, по мнению заместителя главы ОП, критической для России станет остановка поставок определенных химикатов, запчастей, важных компонентов для машиностроения, оборонной и нефтеперерабатывающей промышленности.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время обращения в парламент Дании 29 марта призвал ЕС отказаться от российской нефти.

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