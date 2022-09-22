"Чтобы у мира был шанс": Кулеба заявил, что недостаточно только стремления Украины и указал на Россию

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил – недостаточно того, чтобы Украина хотела мира. Нужно, чтобы Россия отдала приоритет дипломатии, а не войне, чтобы у мира был шанс.

На сегодняшний день очевидно, что руководство России стремится только к военному решению.

Об этом украинский дипломат сказал во время выступления на заседании Совбеза ООН в Нью-Йорке 22 сентября.

Кулеба подчеркнул, что ни одна другая страна в мире не стремится к миру больше, чем Украина. И президент Владимир Зеленский откровенно говорил об этом в преддверии на Генассамблее ООН.

"Мы никогда не хотели ничего, кроме мира и стабильного развития. Мы никогда не хотели этой войны, это не наше решение. Мы просто хотим жить нормальной жизнью. Но недостаточно, чтобы Украина хотела мира, Россия должна отдать приоритет дипломатии, а не войне, чтобы у мира был шанс. Зато мы видим, что российское руководство стремится только к военному решению", – сказал глава МИД в своей речи.

Он добавил, что российские дипломаты напрямую способствуют своим солдатам, ведь их ложь подстрекает военные преступления и прикрывает их.

"Очевидно, что единственное в сегодняшнем выступлении России, в этом потоке лжи – это неуместный сленг, использованный в отношении президента другой страны, в отношении президента Украины. Я также отметил сегодня, что российские дипломаты бегут так быстро, как и российские солдаты", – отметил Кулеба.

Напомним, во время этого же выступления глава МИД Украины назвал лучший способ остановить президента РФ Владимира Путина и освободить оккупированные территории.

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