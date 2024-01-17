"Чтобы Украина крепко держалась в 2024 году": Блинкен рассказал о стараниях США

Госсекретарь подчеркнул – если США ослабят поддержку Украины, тогда откроется ящик Пандоры, и Путин не остановится на Украине.

США сосредоточены на том, чтобы у Украины было то, что ей нужно, чтобы крепко держаться в течение 2024 года. Там работают над тем, чтобы Конгресс выделил дополнительное финансирование на поддержку Украины.

Об этом в госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал в интервью изданию CNBC.

Блинкен ответил на вопрос журналиста, который поинтересовался, о чем госсекретарь разговаривал с президентом Украины во время встречи в Давосе. Так, Блинкен сказал Владимиру Зеленскому, что США сосредоточены на продолжающейся российской агрессии против Украины.

"И даже пока мы говорим, россияне продолжают запускать ракеты по украинской инфраструктуре, по гражданским, по жилым домам. Итак, мы говорили (с Зеленским – ред.) о двух вещах. Мы сосредоточены на том, чтобы у Украины было то, что ей нужно, чтобы крепко держаться в течение 2024 года", – сказал госсекретарь США.

"Мы должны убедиться, что вместе с Конгрессом мы получим дополнительное финансирование (на поддержку Украины – ред.), о котором попросил президент Байден. Мы очень тяжело работаем над этим. Я твердо верю, что в обеих палатах есть поддержка со стороны обеих партий, нам просто нужно этого добиться", – рассказал Блинкен.

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Если Украина не получит деньги от США, это будет настоящей проблемой

Он также напомнил высказывание американских чиновников о том, что "волшебного горшка с деньгами не существует".

"Если мы не получим эти деньги – это настоящая проблема. Это настоящая проблема для Украины. Я думаю, что это проблема для нас и нашего лидерства во всем мире. Из тех денег, которые мы просим, 50 миллиардов долларов тратятся прямо в Соединенных Штатах. Это деньги для закупки товаров для обороны Украины, все это сделано в Америке. Это американские рабочие места", – рассказал Блинкен.

Он также отметил, что Россия продолжает терпеть стратегический провал в Украине и США "очень заинтересованы в том, чтобы это сохранилось".

"Если мы позволим, чтобы Путину все сошло с рук, если мы расслабимся и ослабим все, что мы делаем для Украины, тогда вы откроете ящик Пандоры, и он не остановится на Украине и других", – предостерег госсекретарь США.

Напомним, Блинкен встретился с Зеленским на полях экономического форума в Давосе 16 января. Как сообщил президент Украины, стороны обсудили дальнейшее сотрудничество между Киевом и Вашингтоном. Зеленский подчеркнул особую важность ПВО и дальнобойных возможностей.

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