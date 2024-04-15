"Чтобы Украина крепко стояла на ногах": Блинкен озвучил важный призыв к союзникам

Политик подчеркнул, что следует обеспечить, чтобы Украина крепко стояла на ногах в экономическом, военном и политическом плане.

Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал союзников усилить обороноспособность Украины. Он отметил, что успех государства критически важен для Соединенных Штатов и демократии в мире.

Свой призыв политик сделал в рамках второй Черноморской конференции по безопасности Международной Крымской платформы в Болгарии 15 апреля.

Как заявил Блинкен, президент России Владимир Путин верил, что соседи Украины, Европа и Запад будут разделены, и что они не решатся оказать поддержку государству.

Также читайте Дуда сделал громкое заявление по поводу войны и возможных переговоров с РФ

"На всех фронтах он ошибся. Храбрые защитники Украины, а также ее союзники помогли отвоевать, по крайней мере, половину территорий, которые РФ захватила в начале широкомасштабного вторжения", — отметил госсекретарь США.

Он также напомнил, что страна-агрессор продолжает дестабилизировать Черноморский регион, который Украина использовала для обеспечения продовольственной безопасности всему миру.

Читайте главные новости дня:

Блинкен подчеркнул, что успех Украины критически важен для США и демократии в мире.

"Мы должны обеспечить, чтобы Украина крепко стояла на ногах в экономическом, военном и политическом плане", – заявил американский политик.

К слову, как сообщило американское издание ABC News, после атаки Ирана на Израиль в США произошел сдвиг по поводу помощи Украине.

Читайте также: