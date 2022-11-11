"Чтобы Украина выиграла": Спикер парламента Молдовы пожелал молдавским добровольцам победить агрессора

Политик призвал следственные органы проверить тех, кто воюет на стороне агрессора.

Спикер парламента Молдовы Игорь Гросу с трибуны пожелал молдавским добровольцам, воюющим за Украину в составе "Интернационального Легиона", вернуться домой живыми и с победой над агрессором.

Соответствующая видеозапись с отрывком речи Гросу опубликована в Сети.

"Я хочу им пожелать, чтобы они вернулись живыми домой с победой, и чтобы Украина выиграла. И очень желательно, чтобы наши следственные органы проверили тех, кто воюет на стороне агрессора. А наши мальчики – вернулись домой здоровыми и с победой!" – заявил спикер молдовского парламента.

После выступления Гросу в зале раздались аплодисменты.

Напомним, 31 октября во время ракетных обстрелов России по Украине обломки вражеской ракеты, целившейся в украинскую ГЭС, упали на территорию Молдовы.

Этот инцидент президент Владимир Зеленский обсудил с лидером Молдовы Маей Санду.

Немного погодя Санду заявила, что восстановление полноценного мира в Украине будет только тогда, когда российская армия полностью покинет территорию страны.

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