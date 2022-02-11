Чтобы успокоить союзников по НАТО: США отправят в Польшу еще 3 000 военных — СМИ

Такие меры принимаются на фоне угрозы вторжения России в Украину и совместных учений РФ и Беларуси.
В ближайшие дни США отправят в Польшу дополнительно 3 000 военнослужащих, чтобы попытаться успокоить союзников по НАТО.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на 4 американских высокопоставленных чиновников.
Очередную группу отправят в регион в дополнение к 8 500 военным США, уже находящимся в состоянии боевой готовности на восточном фланге НАТО.
По информации чиновников, развертывание войск США в Польше будет происходить из 82-й воздушно-десантной дивизии, а не из состава американских сил в Европе.
Напомним, за сутки 10 февраля в Польшу прибыло шесть самолетов с американскими десантниками.
Кроме того, в Польшу прибыл дополнительный военный контингент вооруженных сил Великобритании.
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