Чтобы вернуть пленных: Зеленский призвал генсека ООН задействовать все механизмы организации

Президент Владимир Зеленский призвал генсека ООН Антониу Гутерреша задействовать все механизмы организации по возвращению украинских военнопленных на Родину.

Кроме того, стороны достигли согласия о скорейшем направлении миссии в оккупированную Оленовку для установления фактов гибели украинских военнопленных.

Об этом Зеленский сказал на пресс-конференции после встречи с генсеком ООН и президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

"Большое внимание уделили очень болезненному вопросу – вопросу защиты и освобождения украинских пленных, которые удерживаются в России. Призвал генерального секретаря ООН использовать все возможные меры и задействовать все механизмы организации, чтобы вернуть всех наших людей домой", – сказал украинский президент.

Напомним, 18 августа Эрдоган вместе с Зеленским и Гутеррешем встретился во Львове. В частности, президент Украины и генсек ООН обсудили "зерновые" соглашения, освобождение украинских пленных, незаконную депортацию и ядерный шантаж РФ на Запорожской АЭС.

Безопасность ЗАЭС, ядерный шантаж и экспорт зерна – Зеленский встретился с Гутеррешем и Эрдоганом

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