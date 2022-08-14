Чтобы вину почувствовали все: Зеленский хочет оставить россиян без виз в ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что со временем вступит в силу запрет на въезд россиян в Евросоюз.

Чтобы все россияне почувствовали ответственность за государство-террориста, в котором они живут, им всем следует запретить въезд в цивилизованный мир, в частности, в Евросоюз.

В этом уверен президент Украины Владимир Зеленский, о чем он сказал в обращении вечером 14 августа.

"Работаем над новыми санкциями против России и над тем, чтобы простимулировать граждан государства-террориста почувствовать свою часть ответственности за происходящее. Дискуссия о визовых ограничениях в Европе для владельцев российских паспортов ежедневно расширяется, к ней присоединяются новые государства, новые политики. В конце концов это должно привести к соответствующим решениям", — отметил Зеленский.

Напомним, Эстония решила закрыть свои границы для граждан России с шенгенскими визами.

В то же время Сейм Латвии признал Россию государством-спонсором терроризма и призвал страны ЕС ограничить выдачу виз гражданам РФ и Беларуси.

В Еврокомиссии тоже прокомментировали прекращение выдачи виз россиянам.

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