"Чтобы закончилась война, россиянам нужно убраться из нашей страны": Данилов выразил мнение о переговорах

Он напомнил одно из соглашений между Украиной и РФ, "если кто-то придумал, что с россиянами можно о чем-то договориться, и они это будут выполнять".

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что не участвует в мирных переговорах Украины с Россией, однако убежден, что для прекращения войны российским войскам нужно просто убраться с территории нашего государства.

Об этом Данилов рассказал в интервью "BBC Украина".

"Я, как секретарь СНБО, в этих переговорах участия не принимаю, поэтому комментировать их не могу", – прокомментировал он заявление президента РФ Владимира Путина о том, что переговоры с Украиной зашли в тупик.

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"А если кто-то придумал, что с россиянами можно о чем-то договориться, и они это будут выполнять, то я могу напомнить, что у нас с россиянами был 31 мая 1997 года подписан так называемый "большой" договор, в котором есть статья 3. Внимательно почитайте, что там написано ("Стороны строят отношения на основе принципов взаимного уважения суверенного равенства, территориальной целостности, нерушимости границ, мирного урегулирования споров, неприменения силы или угрозы силой" – ред.)", – рассказал Данилов.

"Там написано: никогда в жизни их не должно быть здесь. Что вы с россиянами хотите подписывать и кто будет гарантами этих подписей – это точно не ко мне. Каким образом это будет завершено – зависит от многих обстоятельств", – добавил секретарь СНБО.

На вопрос о том, как, по его мнению, завершится война в Украине, Данилов ответил: "Жизнь покажет".

"Для того, чтобы закончилась война, россиянам нужно сделать одну очень простую вещь: убраться из нашей страны. Просто взять и убраться. Признать, что это была их очень большая трагедия. Заплатить все репарации, которые они должны заплатить. Но я не знаю ответа на вопрос: сколько стоит жизнь, сколько стоит жизнь того ребенка, которую унесли эти изверги. Ну как это можно оценить?" – резюмировал секретарь СНБО.

Напомним, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что на сегодняшний день юридические консультанты Украины и России работают над формулировкой "стамбульского коммюнике", чтобы не допустить в дальнейшем новых эскалаций и обеспечить мирное послевоенное будущее государства.

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