Чтобы завершить войну: Трамп встретится с Зеленским на саммите НАТО в Турции

Дональд Трамп и Владимир Зеленский / © Владимир Зеленский

Реклама

Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский проведут встречу на полях саммита НАТО в Анкаре (Турция), который запланирован на 7 и 8 июля. Приоритетная тема переговоров — завершение войны.

Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на заявление главного заместителя пресс-секретаря Белого дома Анны Келли.

Она добавила, что Трамп также будет двусторонней встречей с президентом Турции Эрдоганом, а 8 июля Трамп примет участие в двусторонних встречах с президентом Украины Зеленским и президентом Сирийской Арабской Республики ас-Саррой.

Реклама

В комментарии для Общественного высокопоставленного чиновника США, ознакомленный с вопросом, сообщил, что Трамп встречается с президентом Зеленским для обсуждения завершения войны, потому что «ни одна из сторон не достигает значительного прогресса» и «пора ее закончить».

«Поле боя явно заморожено за последние несколько месяцев. Ни одна из сторон не достигает значительного прогресса. В то же время происходит огромное количество смертей, и вы видите дальнобойные удары как россиян по украинцам, так и украинцев по России», — отметил американский топ-чиновник.

По его словам, Трамп подразумевает истинную необходимость завершить войну в Украине.

«Обе стороны недавно заявили, как вы вспоминали вчера, что президент Трамп играет уникальную роль в своей способности пытаться быть посредником в этом», — добавил чиновник США.

Реклама

Саммит НАТО в Турции — что известно

На следующей неделе, 7-8 июля, в столице Турции — Анкаре — состоится двухдневный саммит НАТО. В мероприятии примут участие лидеры государств и правительств стран-членов НАТО, а президент Украины Зеленский, который возглавит делегацию, присоединится к ряду встреч.

В мае генсек НАТО Рютте подтвердил, что пригласил Зеленского на июльский саммит НАТО в Анкаре. Тогда он заявил, что высоко оценил действия украинских военных на фронте.

Новости партнеров