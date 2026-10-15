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ТСН в социальных сетях

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Политика
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"Чтобы Зеленского накачали оружием": Лавров снова отверг прекращение огня и нарвался на жесткое заявление Сибиги

В МИД Украины отмечают: Москва снова демонстрирует наглость и сознательно отвергает предложения Трампа.

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Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
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Глава МИД России Сергей Лавров

Глава МИД России Сергей Лавров / © Associated Press

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Глава МИД России Сергей Лавров в очередной раз категорически отверг возможность прекращения огня и заявил о неизменности целей войны против Украины. Глава украинского МИД Андрей Сибига на это ответил, что Кремль открыто пренебрегает мирными предложениями США из-за недостаточного давления.

Заявление Лаврова цитируют российские средства массовой пропаганды, а заявление Сибиги опубликовало МИД Украины.

Лавров снова отверг прекращение огня

«Никакого прекращения огня для того, чтобы Зеленского снова привели в чувства, накачали оружием, не будет», — заявил глава МИД России.

В Кремле продолжают насмехаться над мирными инициативам США, причем обвиняя в срыве переговоров Украину.

Лавров также сказал, что президент Украины Владимир Зеленский якобы бросает прямой вызов президенту США Дональду Трампу, критикуя договоренность Вашингтона и Москвы о поставках дизеля.

Кроме того, российский министр в который раз повторил, что цели войны определены, и позиция РФ по отношению к Украине никогда не менялась.

Лавров также прокомментировал опубликованный в СМИ проект нового мирного плана, заявив, что Москва не получала никаких официальных документов, но выступает категорически против них. Мол, в предложении о немедленном прекращении огня и замораживании по линии фронта нет «механизма достижения долгосрочного мира», предложенного в ходе американо-российских переговоров на Аляске.

Реакция Украины на заявление Лаврова о прекращении огня

Сибига отреагировал на заявление Лаврова о том, что прекращения огня не будет.

«Россия отвергает мир. Это знают все. Но то, насколько открыто россияне готовы отвергать предложения Президента Трампа, показывает, насколько они обнаглели. Российским убийцам совершенно безразличны призывы к миру. Именно так происходит, когда давление слабеет: чем меньше давления, тем больше наглости», — отметил украинский министр.

Напомним, 11 октября Трамп объявил о немедленном введении «энергетического перемирия» между Украиной и Россией. По его словам, Киев и Москва якобы согласовали соответствующие условия. Для Зеленского это заявление оказалось новостью, но он согласился с предложением. В Кремле традиционно отказались от него и продолжили обстрелы Украины.

Так, Лавров заявил, что Зеленский не заслужил «передышку». В то же время спикер российского диктатора Дмитрий Песков отметил, что РФ выступает против временного прекращения огня и настаивает лишь на заключении долгосрочного соглашения.

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