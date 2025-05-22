Чудес не будет: Залужный откровенно о границах 1991 года

Валерий Залужный / © Associated Press

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Посол Украины в Великобритании, бывший главкой ВСУ Валерий Залужный считает, что Украине не стоит надеяться на возвращение границ в 1991 году.

Об этом Залужный сказал на форуме «Экспорт безопасности: украинское оружие в мире».

«Я надеюсь, что в этом зале уже нет людей, которые еще надеются на чудо или чудо, на какого-то „белого лебедя“, который в Украину принесет мир, принесет границы 1991 или границы 2022 года и после этого будет большое счастье в Украине. По моему личному мнению, что пока у противника есть ресурсы, силы и средства наносить удары по нашей территории и делать попытки отдельных наступательных действий, он будет это делать», — сказал Залужный.

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По его мнению, способность России вести войну напрямую зависит от наличия у нее ресурсов для ведения этой войны. Экс-главком отметил, что фактически с конца 2023 года Кремль ведет в Украине войну на истощение. Поэтому Залужный считает, что победить Россию можно только в том случае, когда будет полное разрушение самой возможности РФ вести эту войну.

Экс-главком откровенно признал, что Украина столкнулась с большой нехваткой людей на фронте и угрожающей экономической ситуацией.

«Мы можем вести с вами говорить только о высокотехнологичной войне на выживание, где используется минимум человеческого ресурса, минимум экономических средств для достижения максимальной выгоды. На другую войну в условиях демографии и экономики Украина не способна и об этом даже не думать», — подытожил Валерий Залужный.

Напомним, что в марте Залужный сделал заявление о своем участии в президентских выборах.

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