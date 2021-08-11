Чуть более 10% украинцев разделяют мнение Путина об "одном народе с россиянами" — опрос

Чуть более 10% украинцев разделяют мнение Путина об "одном народе с россиянами" — опрос

Среди тех, кто согласен с этим тезисом — больше представителей старшей возрастной группы.

Всего 12,5% граждан Украины согласны с мнением президента РФ Владимира Путина о том, что никакой исторической основы для представлений про отдельный от российского украинский народ не было и не могло быть, а выделение украинцев и беларуссов как отдельных народов было результатом советской национальной политики. Не согласны 70% опрошенных, 17% не определились.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова в конце июля — начале августа 2021 года.

Респонденты должны были дать свою оценку относительно главных тезисов недавно опубликованной пропагандистской статьи президента России Владимира Путина "О историческом единстве русских и украинцев".

Большинство жителей всех регионов Украины выражают несогласие с тезисом о якобы "один народ с русскими". Не согласны с этим тезисом 52% опрошенных на Востоке страны (согласны лишь 22% жителей этого региона), на Юге — соответственно 59% и 19%, в Центральном регионе — соответственно 74% и 12%, в Западном регионе — соответственно 90% и 0,4%.

Среди тех, кто согласен с этим тезисом — преимущественно представители старейшей (60 и более лет) возрастной группы (среди них согласны 16%, тогда как среди тех, кому меньше 40 лет -10%).

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Также доля тех, кто согласен со словами Путина, выше среди этнических россиян-граждан Украины по сравнению с этническими украинцами (согласны соответственно 30% и 11%), однако и среди этнических россиян преобладает несогласие с ними (не согласны среди них 49%, среди этнических украинцев — 72,5%).

Среди украиноязычных респондентов (общающихся дома на украинском языке) разделяют позицию Путина по этому вопросу 7%, среди русскоязычных — 21%, и в обоих указанных группах большинство (соответственно 81% и 55%) ее не разделяют.

Напомним, президент России Владимир Путин 12 июня в продолжение своего тезиса, высказанного во время недавней "Прямой линии" о том, что "русские и украинцы — один народ", опубликовал на сайте Кремля статью на украинском и русском языках, в которой содержатся ключевые утверждение с "методичек" российской пропаганды. Подробности пропагандистской статьи Путина читайте по этой ссылке.

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