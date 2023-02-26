"Чувство дерзости": глава ЦРУ рассказал о поведении главы разведки РФ Нарышкина во время встречи

Глава Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Уильям Бернс рассказал, что во время своей встречи с главой службы внешней разведки РФ Сергеем Нарышкиным в ноябре 2022 года тот вел себя очень дерзко и высокомерно.

Об этом Бернс сказал в интервью CBSNews.

"Со стороны Нарышкина также было очень дерзкое отношение. Чувство дерзости и высокомерия. Чувство, которое, по моему мнению, отражает собственное мнение Путина, его собственную веру сегодня в то, что он может заставить время работать на него, что он может размолоть украинцев, что он может истощить наших европейских союзников, что в конце концов наступит политическая усталость", – рассказал Бернс.

Напомним, Уильям Бернс подтвердил возможность того, что Китай может направить летальную помощь России в войне против Украины.

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