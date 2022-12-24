"Чувствуем свет и тепло ваших сердец": Зеленский поблагодарил за помощь и поддержку Байдена и Сунака

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил американского коллегу Джо Байдена и премьер-министра Великобритании Риши Сунаку за поддержку.

Об этом он написал в сервисе микроблогов Twitter.

«Спасибо, президент Соединенных Штатов. Для меня было честью посетить США обратиться к американскому народу и Конгрессу, встретиться с лидером страны, помогающей нам выстоять. И победить!», — отметил глава украинского государства.

Спасибо @POTUS. Для меня было честью посетить США, обратиться к американскому народу и Конгрессу, встретиться с лидером страны, помогающей нам выстоять. И победить! Этот визит показал: наши государства вместе стоят на стороне добра, демократии и справедливости. Вместе творят будущее! https://t.co/Kefewl66nr — Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) December 23, 2022

По мнению Зеленского, этот визит показал, что наши государства вместе стоят на стороне добра, демократии и справедливости – и вместе творят будущее.

Глава украинской нации также поблагодарил Ришу Сунаку и весь британский народ.

Им grateful к @RishiSunak and the entire British people! We feel your support. We feel the light and the warmth of your hearts. Light always prevails over darkness. Это в одиночку, мы будем потерпеть опасность и возвращение мира в Украину, Европу, и в мире. Merry Christmas, friends! https://t.co/hMNFCA6YBX — Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) December 23, 2022

«Мы ощущаем вашу поддержку. Мы чувствуем свет и тепло ваших сердец. Свет всегда преодолевает тьму. Так что вместе мы победим зло и восстановим мир в Украине, Европе и мире. Веселого Рождества Христова, друзья!», — резюмировал он.

Также читайте Зеленский провел заседание Ставки и предупредил об угрозе ракетных ударов на Новый год и Рождество

Поддержка Украины и визит Зеленского в США

Напомним, что ранее стало известно, как организовывался исторический визит Зеленского в США. Поездка готовилась в условиях полной секретности и больших рисков.

Добавим, что Зеленский вернулся в Киев и опубликовал видео с Банковой. "Работаем ради победы", — сказал глава государства.

Также СМИ сообщают, что команда Зеленского представит мирный план окончания войны в феврале. Команда украинского лидера конкретизирует план.

Читайте также:

Вступление в ЕС и давление на Россию: Зеленский озвучил задачу для украинских дипломатов