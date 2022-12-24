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"Чувствуем свет и тепло ваших сердец": Зеленский поблагодарил за помощь и поддержку Байдена и Сунака

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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"Чувствуем свет и тепло ваших сердец": Зеленский поблагодарил за помощь и поддержку Байдена и Сунака

Фото: Офис президента Украины

Глава государства благодарен за поддержку.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил американского коллегу Джо Байдена и премьер-министра Великобритании Риши Сунаку за поддержку.

Об этом он написал в сервисе микроблогов Twitter.

«Спасибо, президент Соединенных Штатов. Для меня было честью посетить США обратиться к американскому народу и Конгрессу, встретиться с лидером страны, помогающей нам выстоять. И победить!», — отметил глава украинского государства.

По мнению Зеленского, этот визит показал, что наши государства вместе стоят на стороне добра, демократии и справедливости – и вместе творят будущее.

Глава украинской нации также поблагодарил Ришу Сунаку и весь британский народ.

«Мы ощущаем вашу поддержку. Мы чувствуем свет и тепло ваших сердец. Свет всегда преодолевает тьму. Так что вместе мы победим зло и восстановим мир в Украине, Европе и мире. Веселого Рождества Христова, друзья!», — резюмировал он.

Поддержка Украины и визит Зеленского в США

Напомним, что ранее стало известно, как организовывался исторический визит Зеленского в США. Поездка готовилась в условиях полной секретности и больших рисков.

Добавим, что Зеленский вернулся в Киев и опубликовал видео с Банковой. "Работаем ради победы", — сказал глава государства.

Также СМИ сообщают, что команда Зеленского представит мирный план окончания войны в феврале. Команда украинского лидера конкретизирует план.

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Дата публикации
Просмотры
234
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