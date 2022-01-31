Чувствует себя хорошо и будет работать дистанционно: Трюдо заболел COVID-19

Чувствует себя хорошо и будет работать дистанционно: Трюдо заболел COVID-19

Он также призвал всех сделать бустерную COVID-прививку.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо получил положительный результат на COVID-19.

"Сегодня утром я получил положительный результат теста на COVID-19. Я чувствую себя хорошо и продолжу эту неделю работать дистанционно, следуя указаниям органов здравоохранения", — написал он на своей странице в сети Twitter.

Отметим, что один из его детей недавно также получил положительный результат теста на COVID-19.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Напомним:

В канадской столице Оттаве в субботу, 29 января, тысячи человек собрались на Парламентском холме, чтобы выступить против обязательной вакцинации от COVID-19. Так называемый "Конвой Свободы" начался как митинг дальнобойщиков за отмену мандата на прививку от коронавируса для трансграничных работников, однако впоследствии превратился в массовую демонстрацию против чрезмерного влияния правительства во время пандемии.

Главу правительства Канады Трюдо и его семью из соображений безопасности вывезли из дома в безопасное место, расположенное в "столичном регионе страны". Точное местонахождение канадского премьера не разглашается.

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