"Чувствую себя ужасно": погибший заместитель министра науки РФ Кучеренко не поддерживал войну против Украины

Заместитель министра науки и высшего образования РФ и муж певицы Дианы Гурцкой 46-летний Петр Кучеренко скончался на борту самолета, возвращавшегося в Москву с Кубы. Об этом стало известно в понедельник, 22 мая. Кучеренко критически относился к вторжению России в Украину.

Об этом пишет Yahoo news.

Независимый российский журналист Роман Супер написал, что он разговаривал с Петром Кучеренко за несколько дней до того, как журналист покинул Россию после вторжения в Украину в 2022 году.

Супер описал Кучеренко как "старого друга" и сказал, что они откровенно разговаривали в офисе Кучеренко. Супер сказал, что Кучеренко призвал его бежать, чтобы спасти себя и свою семью, добавив: "Вы не можете представить степень жестокости нашей страны. Вы даже не узнаете Россию через год".

Кучеренко также якобы сказал журналисту, что он не может уехать из России, поскольку власти забрали его паспорт.

"И нет такой страны, которая была бы рада видеть заместителя российского министра после этого фашистского нашествия", – сказал в частном разговоре Кучеренко.

Журналист утверждал, что Кучеренко сказал, что принимает антидепрессанты и транквилизаторы одновременно.

"Я пью антидепрессанты и транквилизаторы одновременно. Горстями. И это не слишком помогает. Почти не сплю. Чувствую себя ужасно. Мы все в заложниках. Никто ничего не может пикнуть. Сразу же раздавят, как тлю. Езжай скорее, Рома. И всех своих спасай", — говорил ему российский чиновник.

Смерть Кучеренко является одной из многих неожиданных, резонансных смертей по всей России с начала вторжения в Украину в прошлом году. Российские военные чиновники, руководители энергетической сферы и откровенные критики войны погибли при загадочных обстоятельствах в течение первого года войны.

Загадочные смерти чиновников и военных РФ

В октябре 2022 года в России обнаружили мертвым военного комиссара Романа Малыка. Администрация города Партизанск сообщила лишь, что Малик "трагически ушел из жизни" в результате остановки сердца.

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Депутат российской Госдумы Павел Антов и бывший соратник Владимира Путина, по прозвищу "колбасный король", погиб в Индии в конце декабря прошлого года после падения из окна гостиницы. В июне он подверг критике российское вторжение в Украину.

В воскресенье, 23 апреля 2023 года, вслед за одним из самых богатых депутатов российской Госдумы от путинской партии "Единая Россия" Николаем Борцовым, умер его коллега по фракции — 56-летний Джашарбек Узденов, который был членом комитета по экологии, природным ресурсам и среды.

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