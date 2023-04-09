Чужой элемент в путинской системе: Фейгин о дальнейшей судьбе ЧВК "Вагнер" и Пригожина

Владелец ППК "Вагнер" Евгений Пригожин опасен для путинского режима, ведь неподконтролен силовым ведомствам РФ и имеет политические амбиции.

Об этом заявил российский оппозиционный журналист и правозащитник Марк Фейгин, передает FREEДОМ.

По его мнению, Пригожин – чужой элемент в путинской системе, кроте того обладающий большими политическими амбициями.

"И проблема в самом Пригожине. Если бы он был абсолютно зависимым и покладистым, и не имел таких амбициозных планов, там, наверное, можно было ему и дальше сосуществовать. Но сейчас очевидно, что он тянет на себя одеяло", — отметил Фейгин.

По словам журналиста, ЧВК "Вагнер" получила клеймо террористической организации. Это заставляет Путина задуматься, как убрать ее из виду. Именно поэтому Кремль будет "сливать" вагнеровцев.

"Не нагружать кучей проблем, защищать Пригожина, спасать его подразделения, соединения, а потратить их окончательно, их не останется, а они и так с этими мясными штурмами обнуляются. И потом сказать — ну, больше ЧВК "Вагнер" не существует, потому что нет личного состава, нет финансирования, а что касается Пригожина, то уже решать по обстоятельствам — отправить ли в Африку, или убрать вообще", – подытожил Фейгин.

Ранее в разведке сообщили, что ЧВК "Вагнер" терпит сокрушительные потери в битвах за Бахмут.

Военный эксперт Алексей Гетьман заявил, что наемники Пригожина фактически уничтожены как полноценная боевая единица.

По информации Минобороны Украины, потери врага на определенных участках фронта составляют 1 до 10 в пользу ВСУ.

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