ЦИК объявил победителя выборов в Херсонской области: кто попадает в Верховную Раду

ЦИК объявил победителя выборов в Херсонской области: кто попадает в Верховную Раду

В одномандатном округе №184 больше всего голосов получил Сергей Козырь от партии "Слуга народа".

По результатам подсчета 100% протоколов в одномандатном округе №184 в Херсонской области на довыборах в Раду победил Сергей Козырь от партии "Слуга народа".

Об этом свидетельствует информация, опубликованная на сайте Центральной избирательной комиссии.

Бывший глава Херсонской ОГА 37-летний Сергей Козырь значительно опередил своих конкурентов, набрав 64,38% голосов избирателей (21 365 голосов).

Разрыв победителя избирательной гонки с ближайшим преследователем — более 50 процентов. Представитель "Европейской солидарности" Игорь Иосипенко получил поддержку только 14,33% избирателей, за него отдали свои голоса 4 758 жителей.

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Довыборы в парламент были объявлены из-за того, что предыдущий народный избранник Игорь Колыхаев в 2020 году был избран мэром Херсона. На вакантное место было 15 кандидатов. Конкуренцию Сергею Козырю, который недавно возглавлял Херсонскую областную госадминистрацию, мог составить Геннадий Лагута, заместитель председателя областного совета и помощник Колыхаева.

26 октября этого года президент Зеленский уволил Сергея Козыря с должности главы Херсонской ОГА и назначил на его место Геннадия Лагуту. После этого назначение Лагута заявил, что отказывается от участия в выборах и призвал голосовать за Козыря.

Напомним, ранее Харьковская территориальная избирательная комиссия объявила результаты выборов городского головы. Игорь Терехов набрал 50,66% (146240).

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