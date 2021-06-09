ЦИК зарегистрировал Вирастюка народным депутатом, осталось принести присягу

Большая Палата Верховного Суда признала победителем представителя партии власти.

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала кандидата от "Слуги народа" Василия Вирастюка народным депутатом, согласно его заявлению, поданному 7 июня.

Об этом в среду, 9 июня, сообщила Гражданская сеть "ОПОРА".

"Вирастюк — новый депутат от округа №87. Вирастюку осталось только принести присягу, чтобы приступить к полномочиям, это будет на следующей неделе, судя по календарному плану Верховной Рады.", — говорится в сообщении.

Ранее Большая Палата Верховного Суда приняла решение, что протокол ЦИК от 19 мая, которым Василий Вирастюк признан избранным народным депутатом в округе 87 в Ивано-Франковской области, является действительным.

Таким образом, суд подтвердил решение избиркома об отмене выборов на шести участках, где с большим отрывом победил оппозиционный кандидат Александр Шевченко. У него считают, что таким образом суд лишил почти четыре тысячи избирателей права выбора и советует своим симпатикам также обращаться в суд.

Напомним, довыборы в Верховную Раду на 87-м округе в Ивано-Франковской области состоялись еще 28 марта. Больше всего голосов набрали три кандидата — бизнесмен Александр Шевченко, спортсмен от партии власти Василий Вирастюк и "свободовец" Руслан Кошулинский.

Новости Украины: Большая Палата Верховного Суда признала Вирастюка победителем на выборах

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