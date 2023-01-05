"Циническая ловушка и элемент пропаганды": Подоляк отреагировал на призыв Кирилла к "рождественскому перемирию"

Он подчеркнул, что ранее российский патриарх призвал к геноциду украинцев.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал "пропагандой и ловушкой" призыв российского патриарха Кирилла к якобы "рождественскому перемирию".

Об этом представитель ОП написал в своем Twitter.

Подоляк подчеркнул, что Русская православная церковь — это не авторитет для мирового православия. В свою очередь в России церковь "выступает в роли "военного пропагандиста".

"РПЦ призывает к геноциду украинцев, подстрекает массовые убийства и настаивает на еще большей милитаризации РФ. Таким образом, заявление РПЦ о "рождественском перемирии" является циничной ловушкой и элементом пропаганды", — подчеркнул советник главы Офиса президента.

Напомним, 5 января сторонник диктатора Путина, предстоятель Русской православной церкви Кирилл цинично призвал к перемирию на Рождество, 7 января. В своем так называемом заявлении он не назвал войну в Украине войной, а заявил о "междоусобном конфликте".

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