Категория
Политика
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

"Циническая ловушка и элемент пропаганды": Подоляк отреагировал на призыв Кирилла к "рождественскому перемирию"

Дата публикации
Просмотры
1119
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
"Циническая ловушка и элемент пропаганды": Подоляк отреагировал на призыв Кирилла к "рождественскому перемирию"

Фото: Getty Images

Он подчеркнул, что ранее российский патриарх призвал к геноциду украинцев.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал "пропагандой и ловушкой" призыв российского патриарха Кирилла к якобы "рождественскому перемирию".

Об этом представитель ОП написал в своем Twitter.

Подоляк подчеркнул, что Русская православная церковь — это не авторитет для мирового православия. В свою очередь в России церковь "выступает в роли "военного пропагандиста".

"РПЦ призывает к геноциду украинцев, подстрекает массовые убийства и настаивает на еще большей милитаризации РФ. Таким образом, заявление РПЦ о "рождественском перемирии" является циничной ловушкой и элементом пропаганды", — подчеркнул советник главы Офиса президента.

Напомним, 5 января сторонник диктатора Путина, предстоятель Русской православной церкви Кирилл цинично призвал к перемирию на Рождество, 7 января. В своем так называемом заявлении он не назвал войну в Украине войной, а заявил о "междоусобном конфликте".

Читайте также:

Германия конфискует российские активы для помощи Украине - но есть условия

Германия конфискует российские активы для помощи Украине - но есть условия

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
1119
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация