"Цинично использовали и забыли": в Украине отреагировали на заявление РФ об аресте боевика на Донбассе

"Цинично использовали и забыли": в Украине отреагировали на заявление РФ об аресте боевика на Донбассе

В ведомстве отметили, что такой уровень запоздалой заботы ярко демонстрирует отношение России к людям с российскими паспортами.

В Министерстве иностранных дел Украины удивлены, что Россия лишь на шестой день поинтересовалась судьбой задержанного на Донбассе российского гражданина Андрея Косяка.

Об этом в среду, 20 октября, сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, пишет РБК-Украина.

"Надеемся, что жители Донбасса, которым РФ незаконно навязала свое гражданство, наконец поймут: они не интересуют Москву, а обещанная им опека не имеет ничего общего с реальностью", — отметил он.

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По словам представителя МИД, Россию интересует только одно: выдать паспорт и отправить воевать. Цинично использовали и забыли.

"Ожидаем, что российская сторона с таким же рвением будет выступать за соблюдение Консульской конвенции на территории России, прекратит систематически нарушать сроки информирования о задержании украинских граждан и предоставлять к ним беспрепятственный консульский доступ", — резюмировал Николенко.

Напомним:

Вражеского разведчика россиянина Андрея Косяка, который рыскал вблизи украинских позиций, притворяясь сапером, украинские военные задержали 13 октября. Сейчас Северодонецкий городской суд Луганской области применил меру пресечения в виде содержания под стражей.

Сейчас Северодонецкий городской суд Луганской области У штаб-квартиры СММ ОБСЕ в оккупированном Донецке собрались около 200 пророссийских демонстрантов. Они требовали освобождения так называемого "офицера" боевиков.

Они После так называемых "протестов" миссия ОБСЕ приостановила свою работу в ОРДЛО из-за опасений за собственную безопасность.

в ОРДЛО из-за опасений за собственную безопасность. Позже в оккупированной Горловке пророссийские боевики захватили в заложники членов миссии ОБСЕ и заперли их в отеле.

и заперли их в отеле. Накануне Россия подтвердила, что задержанный боевик-разведчик Андрей Косяк, который прикрывался повязкой СЦКК, является гражданином России. Однако действия Украины государство-оккупант считает "провокационными". Мол, официальный Киев якобы до сих пор не сообщил дипломатам России о задержании их гражданина.

который прикрывался повязкой СЦКК, Однако Мол, официальный России о задержании их гражданина. В свою очередь члены Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ восстановили свое патрулирование с базы оккупированной пророссийскими боевиками Горловки. В то же время перед зданием базы миссии ОБСЕ до сих пор находится палатка оккупантов.

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