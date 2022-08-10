Цинизм высшего качества: Россия инициирует заседание Совбеза ООН в связи с "ударами Киева по Запорожской АЭС"

Россия попросила на 11 августа заседание Совбеза ООН в связи с якобы "ударами Киева по Запорожской АЭС".

Как сообщил российскому пропагандистскому ресурсу РИА Новости источник в СБ ООН, как докладчик Россия хотела бы видеть гендиректора МАГАТЭ Гросси.

Другое российское пропагандистское "СМИ" ТАСС отметило, что "Вооруженные силы Украины ежедневно обстреливают из крупнокалиберной артиллерии и РСЗО "Ураган" жилые районы города Энергодара, где расположена Запорожская АЭС".

Но напомним, что Россия использует захваченную Запорожскую атомную электростанцию возле Энергодара, которую она оккупировала еще 4 марта, для ядерного шантажа.

Как сообщалось ранее, в результате вероятной катастрофы на Запорожской АЭС зона радиационного загрязнения составит 2 млн км2, а радиационное поражение получит 1 млн человек, и не только в Украине. Поэтому глава Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко считает, что уже сейчас стоит вывезти из Запорожской области детей, ведь именно они и беременные больше всего страдают радиацией.

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