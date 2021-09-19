"Цивилизованная страна": у Зеленского объяснили, почему позволили работу избирательных участков РФ

На следующей неделе Верховная Рада планирует обратиться к международному сообществу о нелегитимности нового состава Государственной думы России.

Украина разрешила России открыть избирательные участки в диппредставительствах РФ, потому что это обязывают международные договоры.

Об этом рассказал народный депутат от "Слуги народа", представитель президента в КСУ, член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, информирует "Украина-24".

"С точки зрения международного права, есть конвенция о консульских отношениях, есть Конвенция о дипломатических отношениях. Даже если между двумя государствами были разорваны дипломатические отношения, то это не значит расторжения консульских отношений. Главной задачей консульских учреждений Украины за рубежом и консульских учреждений других стран на территории Украины является обеспечение реализации прав и свобод граждан соответствующего государства", — сказал нардеп.

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Он напомнил, что Украина до сих пор не разорвала даже дипломатические отношения со страной-оккупантом, не говоря уже о консульских.

"Украина ведет себя как цивилизованная страна и никаких проблем с возможностью предоставить такое право голоса для россиян в данном случае нет", — пояснил депутат.

Вениславский добавил, что на следующей неделе Верховная Рада планирует обратиться к международному сообществу по поводу нелегитимности нового состава Государственной думы РФ.

Политик подчеркнул, что участие в российских выборах жителей оккупированных территорий противоречит международному праву.

"Разграничить ту часть народных избранников Государственной думы, которые будут выбраны с участием граждан Украины, проживающих на временно оккупированных территориях, в принципе будет невозможно. Поэтому необходимо поставить вопрос о легитимности всей Государственной думы", — подытожил Вениславский.

Напомним, что в РФ проходят выборы в Госдуму, в которых впервые участвуют жители оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

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