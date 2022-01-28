CNN написало, что Зеленский и Байден поспорили об уровне угрозы нападения РФ: Украина и США опровергают

CNN написало, что Зеленский и Байден поспорили об уровне угрозы нападения РФ: Украина и США опровергают

По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, диалог между президентами был "откровенным, длительным и конструктивным".

Президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский во вчерашнем телефонном разговоре якобы поспорили об уровне угрозы российского вторжения.

Об этом сообщает CNN, ссылаясь на слова анонимного собеседника.

В издании пишут, что Байден предупредил своего украинского коллегу, что нападение России практически неизбежно и может произойти в феврале, когда земля лучше замерзнет.

Зеленский в свою очередь выразил свою позицию, что угроза со стороны России остается "опасной, но неоднозначной".

Представитель Белого дома по национальной безопасности Эмили Хорн опровергла эту информацию.

"Это неправда. Президент Байден заявил, что существует большая вероятность того, что россияне могут вторгнуться в Украину в феврале. Ранее он говорил об этом публично, и мы предупреждали об этом месяцами. Сообщение о чем-то большем или отличном от этого абсолютно ложно", – написала она в Twitter.

В комментарии 24 канала глава МИД Украины Дмитрий Кулеба также опроверг факт спора во время телефонного разговора президентов Байдена и Зеленского. По его словам, диалог был "откровенным, длительным и конструктивным".

"Сообщения в СМИ относительно какого-либо напряжения или конфликта, произошедшего вчера, недостоверны", – заверил Кулеба.

В свою очередь спикер президента Украины Сергей Никифоров призвал СМИ доверять только официальным пресс-релизам сторон.

"В социальных сетях появилась информация о содержании переговоров президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена со ссылкой на якобы официального представителя Украины. Эти сообщения абсолютно не соответствуют действительности. Корректная информация содержится только в официальных релизах от украинской и американской сторон. Все остальное — домыслы и спекуляции", — написал он.

Никифоров призвал СМИ "в это беспокойное время" ответственно относиться к информации и публиковать только тщательно проверенные данные.

Напомним, что вчера Зеленский и Байден провели второй за месяц телефонный разговор.

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