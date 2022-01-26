CNN сообщило, что большинство дипломатов США все же остались в Украине: на Банковой отреагировали

Ермак отметил, что это проявление поддержки много говорит о связях между США и Украиной.
Большинство работников посольства США в Киеве, несмотря на разрешение Госдепа на добровольный выезд из Украины, остались в украинской столице и продолжают работать.
Об этом сообщила корреспондент CNN Наташа Бертран.
"Как сообщил CNN во вторник осведомленный источник, подавляющее большинство американского персонала в посольстве США в Киеве продолжают оставаться на рабочих местах и не используют возможность отъезда по собственному желанию. Членам семей все же велено уехать", — говорится в ее сообщении в Twitter.
В свою очередь, комментируя публикацию журналистки, руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак выразил дипломатам США благодарность за такое проявление поддержки. Он отметил, что Украина ценит их выбор, остаться и поддержать государство.
"Благодарю вас, дорогие американские друзья. Мы очень ценим ваш выбор остаться и поддержать нас, несмотря на то, что вам пришлось расстаться со своими близкими. Такое проявление поддержки много говорит о связях между США и Украиной", — написал Ермак.
Напомним, 23 января 2022 года Государственный департамент США принял решение о добровольном отъезде государственных служащих США из посольства в Киеве и приказал членам их семей уехать из-за угрозы российских военных действий.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что в настоящее время они не фиксируют активный выезд из Киева сотрудников дипломатических ведомств по слухам о возможном нападении РФ.
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