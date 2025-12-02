- Дата публикации
CNN: Трамп отправляет нетипичную команду переговорщиков в Москву в попытке заключить мирное соглашение по Украине
Президент США Дональд Трамп привлек своего зятя Джареда Кушнера и бывшего бизнес-партнера Стивена Виткоффа к ключевой миссии в Москве, чтобы добиться прогресса в мирных переговорах по завершению войны в Украине.
Администрация Дональда Трампа активно продвигается к попытке заключить мирное соглашение о прекращении войны в Украине и делает это с помощью нетрадиционной дипломатической команды. Во вторник специальный посланник Стив Виткофф и зять президента Джаред Кушнер отправятся в Москву, где должны встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным.
Об этом пишет CNN.
Оба переговорщика не были утверждены Сенатом и не имеют классической дипломатической подготовки, однако Трамп считает их наиболее эффективными «посредниками», способными «закрыть соглашение» между Киевом и Москвой. По словам американских чиновников, именно Кушнер и Виткофф стали ключевыми архитекторами предыдущего перемирия между Израилем и ХАМАС, что повысило их роль в новом дипломатическом треке.
Личные связи вместо институциональной дипломатии
Вторую каденцию Трампа характеризует отход от классических дипломатических механизмов: президент полагается на узкий круг бизнес-партнеров и близких союзников. По словам бывшего чиновника Госдепа, Трамп всегда избегал «бюрократий» и ставил на «персональную дипломатию», что больше напоминает подходы суток к созданию Совета нацбезопасности США.
Однако теплые контакты Виткоффа с российскими чиновниками уже вызывают беспокойство среди союзников. CNN в частности сообщает, что некоторые встречи он проводил даже без официальных американских советников или присутствия опытных дипломатов. Один разговор с Путиным, по словам Трампа, длился пять часов вместо запланированных 20 минут.
Кушнер снова в центре дипломатии
Хотя у Кушнера нет официальной должности в правительстве, он быстро усилил свое присутствие в переговорах. Источники утверждают, что Трамп видит в нем «закрывателя соглашений», у которого его полное доверие — редкая черта даже для ближайшего окружения президента. Таким образом, лидеры других государств фактически воспринимают участие Кушнера как личное представительство Трампа.
Кушнер и Виткофф уже дважды участвовали в высокоуровневых переговорах с украинской делегацией. Однако их участие в треке с Россией не лишено споров: в октябре они встречались в Майами с санкционным российским бизнесменом Кириллом Дмитриевым — давним знакомым Кушнера, что вызвало критику со стороны европейских партнеров.
"28 пунктов" и критика проекта соглашения
После этих контактов появился проект мирного плана из 28 пунктов. Документ резко раскритиковали как в Европе, так и в Конгрессе США, назвав его слишком уступчивым по отношению к России. Белый дом заявил, что текст готовили Виткофф и госсекретарь Марко Рубио, и он испытывает существенные коррекции.
Последующие переговоры в Женеве и Флориде, которые вел Рубио, принесли «значительный прогресс», хотя украинские источники говорят: соглашение еще «не на финишной прямой».
Новые фигуры в команде - "дроновый гуру" Трампа
Армейский секретарь Дэн Дрисколл, которого Трамп называет «своим дроновым парнем», также играет важную роль в переговорах, хотя в Москву он не поедет. Дрисколл проводил встречи с украинскими чиновниками в Киеве и Женеве и контактировал с российскими представителями в Абу-Даби. Аналитики считают его стремительно растущей звездой в новой дипломатии Трампа, но признают: ему нужен партнер, который «знает все детали», чтобы распознавать потенциальные ловушки в предложениях России.
Оптимизм Белого дома и риски узкого круга
Представитель Белого дома Каролайн Левитт перед визитом в Москву заявила, что администрация «крайне оптимистичная» . По ее словам, «пункты на бумаге» уже существенно доработаны, но детали остаются за переговорщиками.
Впрочем, эксперты предупреждают: ставка на столь узкий круг советников может привести к ошибкам из-за отсутствия широкого спектра мнений и анализа.
Украинские чиновники, по информации CNN, видят участие Кушнера как сигнал того, что Трамп считает мирное соглашение реальным. Но в то же время они сомневаются, что переговорный процесс уже близился к завершению.
Между тем в России, по словам госсекретаря Рубио, «нет признаков, что Кремль действительно хочет мира», поэтому неделя переговоров в Москве станет «очень сложной».