CNN узнал, как Байден отреагировал на приглашение Зеленского посетить Украину

Лидеры Украины и США провели очередной телефонный разговор 13 февраля.

Джо Байден не дал положительного ответа на приглашение Владимира Зеленского побыстрее посетить Украину, которое прозвучало накануне во время телефонного разговора двух президентов.

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Об этом сообщил американский телеканал CNN со ссылкой на чиновников в Белом доме.

"Зеленский просил Байдена поскорее посетить Украину, но положительного ответа от Байдена не было. Представители США говорят, что поездка Байдена в Украину крайне маловероятна", — говорится в сообщении.

Напомним, что во время разговора 13 февраля Зеленский пригласил Джо Байдена посетить Украину. "Убежден, что ваш приезд в Киев в ближайшие дни, решающие для стабилизации ситуации, будет мощным сигналом и будет способствовать деэскалации", — сказал президент Украины.

Стоит отметить, что американская спецслужба ЦРУ предупредила союзников в Европе о том, что на основе новой информации существуют опасения, что нападение России на Украину может начаться уже в "ближайшую среду", 16 февраля.

В Белом доме ранее заявили, что Российская Федерация может начать вторжение в Украину во время проведения Олимпийских игр в Пекине – нападение может произойти до 20 февраля. По данным американского издания Bloomberg, возможное широкомасштабное вторжение России в Украину начнется 15 февраля.

В то же время, американские журналисты считают, что администрация президента США специально создает тревожный образ вокруг Украины, раскрывая секретные разведывательные данные, чтобы сорвать российские планы и сдержать Кремль от агрессивных действий.

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