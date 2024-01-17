Cоглашение о безопасности, ракеты Scalp и сотни снарядов: Макрон готовится к визиту в Украину в следующем месяце

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что планирует подписать двустороннее безопасное соглашение с Киевом во время визита в Украину в следующем месяце.

Лидер Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция "будет продолжать помогать Украине удерживать линию фронта и защищать небо", и что две страны "завершают соглашение" о "гарантаях безопасности".

Об этом он сказал во время пресс-конференции в Париже, пишет Politico.

Издание отмечает, что Франция несколько месяцев работала над соглашением, направленным на укрепление обороны и финансов Украины в долгосрочной перспективе. Заявление Макрона было сделано после визита в Киев британского премьер-министра Риши Сунака, в ходе которого он подписал двустороннее соглашение о безопасности и пообещал предоставить Украине 3 миллиарда евро военной помощи в течение следующих двух лет.

Кроме того, Макрон во время пресс-конференции анонсировал поставку в Украину 40 ракет большой дальности Scalp и "нескольких сотен" снарядов в ближайшие недели.

Лидер Франции также сказал, что Парижу и Европе придется принять "новые решения в ближайшие недели и месяцы", вероятно, имея в виду переговоры в Брюсселе по разрешению спора о пакете помощи Украине на 50 миллиардов евро.

Сегодня все европейские партнеры Украины находятся под давлением, чтобы увеличить военную поддержку Украины, поскольку Россия продолжает свои неустанные авиаудары, а помощь США остановилась в Конгрессе.

Соглашение о гарантиях безопасности для Украины

Первым соглашение о безопасности подписал премьер Великобритании Риши Сунак, который прибыл в Киев 12 января с военной помощью.

Также известно, что активизированы переговоры по аналогичному договору безопасности Украины с Канадой. А его проект передан в Офис президента Владимира Зеленского.

Между тем, Украина начала переговоры с Румынией о гарантиях безопасности – с 9 государством, с которым их ведут.

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