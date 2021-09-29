ЦРУ эвакуировало разведчика из Сербии из-за "гаванского синдрома": подробности

За последние 60-90 дней поступало множество сообщений о других случаях.

Центральное разведывательное управление США срочно эвакуировало сотрудника разведки, служившего в Сербии, из-за неврологических приступов, похожих на симптомы "гаванского синдрома".

Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

Случай в Сербии, по информации СМИ, стал последним в ряде инцидентов, которые США рассматривают как нападения на своих разведчиков и дипломатов.

"За последние 60-90 дней поступало множество сообщений о других случаях", - сообщил профессор неврологии в Джорджтаунском университете Джеймс Джордано. Он консультирует правительство США из-за этой ситуации.

По его словам, сообщения об этих случаях достоверны.

Случаи "гаванского синдрома" вызывают проблемы со здоровьем и разочаровывают власти США. По информации газеты, некоторые американские дипломаты и разведчики стали неохотнее соглашаться на командировки в другие страны.

Напомним:

Это не первый случай, когда этим оружием был атакован представитель близкого круга высокопоставленного чиновника администрации. В прошлом месяце таким образом был задержан визит вице-президента США Камалы Гаррис во Вьетнам, когда несколько представителей американской команды сообщили о признаках "гаванского синдрома" непосредственно перед ее приездом.

Директор ЦРУ Билл Бернс заявил, что США пока не установили причину недомоганий за "акустических атак", обнаруженных у некоторых американских госслужащих в ряде стран в последние годы, но не исключают, что к этому причастна Россия.

Канада решила вдвое сократить штат своей дипмиссии в Гаване за "гаванского синдрома"

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