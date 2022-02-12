ЦРУ ожидает нападения России на Украину уже в "ближайшую среду" - Spiegel

ЦРУ ожидает нападения России на Украину уже в "ближайшую среду" - Spiegel

Спецслужбы США обнародовали срочное предупреждение союзникам по НАТО о неизбежном нападении РФ.

Американская спецслужба ЦРУ предупредила союзников в Европе о том, что на основе новой информации существуют опасения, что нападение России на Украину может начаться уже в "ближайшую среду", 16 февраля.

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Об этом пишет немецкий Spiegel со ссылкой на ЦРУ.

Согласно информации издания, американская спецслужба ЦРУ и американские военные в течение пятницы сообщили федеральному правительству Германии и другим государствам НАТО о том, что на основе новой информации существуют опасения, что нападение может произойти уже 16 февраля.

По словам нескольких дипломатов и военных чиновников, Соединенные Штаты предоставили много подробностей о секретных брифингах. Конкретно были описаны пути российского вторжения, отдельные подразделения РФ и задачи, которые они обязаны были делать.

В то же время, Spiegel также пишет, что на какой информации основывается предупреждение США, в Берлине не знали. Однако было сказано, что отчеты США были очень подробными и подкреплены многими источниками, однако нельзя оценить и предусмотреть, неизбежно ли это нападение.

Напомним, в Белом доме ранее заявили, что Российская Федерация может начать вторжение в Украину во время проведения Олимпийских игр в Пекине – нападение может произойти до 20 февраля. По данным американского издания Bloomberg, возможное широкомасштабное вторжение России в Украину начнется 15 февраля.

В то же время, американские журналисты считают, что администрация президента США специально создает тревожный образ вокруг Украины, раскрывая секретные разведывательные данные, чтобы сорвать российские планы и сдержать Кремль от агрессивных действий.

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