Американцы опасаются, что прошедшие эту подготовку украинские военные станут мишенями на Родине и будут убиты с помощью предателей в рядах наших спецслужб.

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) Соединенных Штатов якобы секретно готовит украинских спецназовцев.

Об этом пишет Yahoo News.

Пять бывших сотрудников разведки и национальной безопасности на условиях анонимности рассказали, что ЦРУ проводит секретную программу интенсивного обучения в США для элитных украинских сил специальных операций и другого персонала разведки.

Обучения начали в 2015 году, а после прихода к власти Джо Байдена программу дополнили. По словам собеседников, программа базируется на тайном объекте на юго-западе США. Украинских бойцов обучают обращению с огнестрельным оружием, методам маскировки, наземной навигации, разным тактикам, разведывательным методикам и другим навыкам.

"Силы, подготовленные ЦРУ, вскоре могут сыграть решающую роль на восточной границе Украины, куда стягиваются российские войска", — говорится в статье.

Отмечается, что до 2015 г. подразделения ЦРУ также посещали прифронтовые районы на востоке Украины, чтобы консультировать коллег на местах.

Представители власти США заявили, что обучающая программа ЦРУ никогда не была ориентирована на наступательные операции.

"Предположения о том, что мы готовим вооруженное повстанческое движение в Украине, просто ложны", — заявила представитель ЦРУ Темми Торп.

Мишень для россиян и "пятой колонны"

Американцы опасаются, что прошедшие эту подготовку украинские военные станут мишенями в Украине и будут убиты.

"Россияне и предатели в рядах украинских служб безопасности искали выпускников этой программы для убийства", — сказал бывший чиновник ЦРУ.

По словам бывших сотрудников разведки, проникновение России в украинскую разведку было давней проблемой ЦРУ.

При президентстве Трампа было решено не рассказывать украинцам ничего такого, что обязательно следует хранить в тайне от РФ.

В течение десятилетий ЦРУ пыталось работать только со специальными избранными украинскими подразделениями. Некоторые якобы были созданы по настоянию ЦРУ и изолированы от остальных спецслужб страны, чтобы Россия не узнала секретную информацию.

Ранее в США заявили, что военное вторжение России в Украину может начаться с середины января по середину февраля.

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