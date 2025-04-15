Cтоит ли бояться очередной атаки Трампа на Зеленского: что говорит военный аналитик

Владимир Зеленский и Дональд Трамп в овальном кабинете / © Associated Press

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Военный аналитик, бывший советник министра обороны Украины Алексей Копытько сообщил, стоит ли бояться очередной атаки президента США Дональда Трампа на президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом Копытько написал пост в Facebook.

«Последнее дело — впадать в крайности от очередной смены позиции Трампа. Особенно странно наблюдать это в исполнении тех, кто возмущался по поводу какого-то „не такого“ поведения в овальном кабинете. США сейчас такие, какие есть. Без них будет реально хуже. Мы заинтересованы сохранить все, что можно сохранить. Ибо, даже если США отвалятся как партнер, две большие разницы: нам просто прекратят помощь или нам устроят эмбарго», — подчеркнул аналитик.

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Трамп может сколько угодно обзывать Зеленского и обвинять Украину, но причина его раздражения, по мнению Копытько, в том, что на столе только две опции: давить на Путина или убегать из украинской войны совсем. Потому что давить на Украину уже бесполезно. Все допустимые пределы компромиссов уже обозначены. Дальше — лишь принуждение к капитуляции.

«Разведка США (РУМО, ЦРУ) публично говорит: оснований для капитуляции Украины в этом году по военным причинам нет. Командующий войсками НАТО и американскими войсками в Европе говорит: оснований для капитуляции Украины нет», — пишет он.

Понуждение к капитуляции, по словам военного аналитикка, в таких условиях противоречит не только украинским, но и американским интересам.

«Т.е., выбор между несправедливым, необоснованным, главное — безрезультатным давлением на Украину (ибо даже если продавишь — невозможно выполнить), чтобы выскочить, умыв руки, но потеряв в весе. И страшным, неудобным, некомфортным давлением на Россию, с потерей материальных бонусов для своей тусовки, но с шансом подтвердить статус гегемона. Вот и штормит дедушку», — пишет эксперт.

Военный аналитик уверен, что в США точно есть те, кто будет сопротивляться провалу Украины в войне.

«Провалиться в Украине после Афганистана — это хуже, чем сократить оборонный бюджет накануне большой драки. Точно есть те, кто будет этому сопротивляться», — резюмировал эксперт.

Напомним, президент США Дональд Трамп не подтверждал установление дедлайна российскому диктатору Владимиру Путину для прекращения огня.