"Да, она такая": у домработницы Медведчука нашли более полумиллиона долларов во время обыска

У домработницы подозреваемого в госизмене и содействии деятельности террористической организации нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука провели санкционированные судом обыски. В ходе них правоохранители изъяли 467 тыс. дол. и 87 тыс. евро.
Обыск состоялся в ходе расследования уголовного производства по финансированию действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины.
Об этом сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова.
"Жила-была обычная женщина и работала она домработницей. Глобально – ничего особенного. В ходе расследования уголовного производства по ч. 4 ст. 110-2 УК Украины (…) у домработницы провели санкционированный судом обыск и изъяли 467 тысяч долларов США и 87 тысяч евро", – говорится в сообщении.
"И опять-таки, вы скажете, что рано бить в колокола – а вдруг наследство, кто-то одолжил, накопила, продала что-то, это же жизнь. Да, она такая: корыстная, везучая, продуманная, современная домработница Медведчука", – добавила Венедиктова.
Напомним, 16 апреля Лычаковский райсуд Львова сменил меру пресечения Медведчуку и взял его под стражу без возможности внесения залога по подозрению в госизмене и содействии деятельности террористической организации.
Читайте также:
- Песков заявил, что об обмене Медведчука на украинских военных из Мариуполя вообще речь не идет
- Миллиардерша и спонсор рашистов: как Оксана Марченко из гламурной телеведущей стала врагом Украины
- "К сожалению, он до сих пор является народным депутатом": Корниенко объяснил, почему Верховная Рада не может забрать мандат у Медведчука