"Да, она такая": у домработницы Медведчука нашли более полумиллиона долларов во время обыска

"Да, она такая": у домработницы Медведчука нашли более полумиллиона долларов во время обыска

У домработницы подозреваемого в госизмене и содействии деятельности террористической организации нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука провели санкционированные судом обыски. В ходе них правоохранители изъяли 467 тыс. дол. и 87 тыс. евро.

Обыск состоялся в ходе расследования уголовного производства по финансированию действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины.

Об этом сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова.

Также читайте Изъяли валюту и рубли: в ГБР рассказали об обысках у родственников Медведчука и Козака во Львовской области

"Жила-была обычная женщина и работала она домработницей. Глобально – ничего особенного. В ходе расследования уголовного производства по ч. 4 ст. 110-2 УК Украины (…) у домработницы провели санкционированный судом обыск и изъяли 467 тысяч долларов США и 87 тысяч евро", – говорится в сообщении.

"И опять-таки, вы скажете, что рано бить в колокола – а вдруг наследство, кто-то одолжил, накопила, продала что-то, это же жизнь. Да, она такая: корыстная, везучая, продуманная, современная домработница Медведчука", – добавила Венедиктова.

Напомним, 16 апреля Лычаковский райсуд Львова сменил меру пресечения Медведчуку и взял его под стражу без возможности внесения залога по подозрению в госизмене и содействии деятельности террористической организации.

ДБР провело обыски в домах братьев нардепов ОПЗЖ Медведчука и Козака

Читайте также: