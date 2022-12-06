Дал заднюю: Орбан заявил, что венгерское вето на макрофинансовую помощь ЕС для Украины неправильно поняли

В то же время, премьер фактически возразил сам себе, когда заявил, что венгерского вето на самом деле не было.

Будапешт, хоть и заблокировал макрофинансовую помощь ЕС для Украины, на самом деле не против финансовой поддержки для нашей страны, но другим способом.

Об этом премьер Венгрии Виктор Орбан сообщил в Twitter.

В то же время, Орбан фактически возразил сам себе, когда заявил, что венгерского вето на самом деле не было.

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"Сегодня все новости – о том, что Венгрия заблокировала финансовую помощь для Украины. Это все фейк. Венгрия готова предоставлять Украине финансовую помощь, но на двусторонней основе. Никаких вето, никакого шантажа. Мы хотим убедить страны ЕС, что общий европейский долг – это не решение. Если мы продолжим двигаться по пути к сообществу с долгом, развернуться будет невозможно. Мы видим будущее Европы иначе — на основе сильных стран-членов, вместо огромного общего долга", — написал Орбан.

1/3 Все новости были все о Hungary vetoing financial assistance to #Ukraine. Это fake news. У англоязычной страны есть финансируемая помощь в Украине, на двусторонней основе. No #veto, no blackmailing. — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) December 6, 2022

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ведет игру с ЕС.

Венгрия блокирует помощь Украине: Орбан против финансовой поддержки украинцев

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