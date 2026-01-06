"Далеко продвинулись": в Трампа сделали заявление о мирном соглашении для Украины

Мэтью Витакер. / © Associated Press

Переговоры о предоставлении Украине гарантий безопасности вышли на финишную прямую и могут стать фундаментом завершения войны.

Об этом в эфире Fox News заявил постоянный представитель США при НАТО Мэтью Витакер.

По его словам, страны-союзники в рамках встречи в Париже приблизились к заключению стратегического рамочного соглашения. Это заявление прозвучало в начале переговоров.

«Коалиция желающих» и роль Вашингтона

Мэтью Витакер отметил, что ключевым инструментом нового соглашения безопасности станет «Коалиция желающих».

«Нам следует ждать окончательного согласования нескольких соглашений. Одна из них — это Коалиция желающих, в которую входят около 50 стран-союзников, многие из которых входят в НАТО, и они согласятся на определенные рамки безопасности для Украины. И Соединенные Штаты тоже, как в составе этой Коалиции желающих, так и отдельно», — сказал он.

Дипломат убежден, что эти договоренности станут решающим шагом на пути к окончательному миру с Россией.

«Мы действительно очень далеко продвинулись. Это замечательное событие и мы можем быть на пороге мирного соглашения. Пока мы продолжаем молиться о мире, мы также прилагаем все усилия, чтобы этот мир сохранился», — отметил Витакер.

Состав переговорной группы и фактор Мадуро

На переговорах во французской столице американскую сторону представляют специальный посланник Стив Виткофф и Джаред Кушнер. В то же время, Государственный секретарь Марко Рубио вынужден был пропустить встречу из-за операции по задержанию венесуэльского лидера Николаса Мадуро.

Витакер назвал захват Мадуро «большой победой для безопасности Западного полушария» и сигналом для всех противников США. По его словам, успешная операция в Венесуэле демонстрирует уникальные возможности Вашингтона и готовность администрации реально отстаивать проведенные красные линии.

«Любой противник Соединенных Штатов должен быть озабочен тем, что он увидел. Это продемонстрировало возможности, недоступные ни одной стране. И в то же время это показывает, что Соединенные Штаты, когда президент что-то говорит, когда мы проводим красную линию, готовы отстаивать ее своими силами. Для меня это и есть залог мира силой», — заметил Витакер.

Что известно о встрече «Коалиции желающих»?

Напомним, сегодня во Франции началась встреча «Коалиции желающих», участие в котором примет президент Украины Владимир Зеленский.

К ней присоединятся более 30 чиновников из разных стран мира. США будут представлять посланники американского лидера Дональда Трампа — Стив Виткофф и Джаред Кушнер.

В СМИ обнародовали черновое коммюнике заседания «коалиции желающих».

Также сообщалось, что на саммит в Париж вместе с Зеленским прибыл новый руководитель Офиса президента Кирилл Буданов.

По данным инсайдеров, стороны приблизились к согласованию пакета из нескольких ключевых документов, определяющих формат прекращения огня и послевоенные гарантии безопасности.