"Дальнейшая помощь жизненно важна": Блинкен объяснил, почему РФ нужно остановить в Украине

Украина вернула 50% ранее захваченных Россией территорий.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Российскую Федерацию следует остановить в Украине, потому что РФ может атаковать страну НАТО и втянуть США в более широкий конфликт.
Об этом он заявил в интервью CNN
"Я думаю, что единственные люди, которые будут счастливы, если дополнительный бюджетный запрос не будет проголосован и одобрен Конгрессом, сидят в Москве, Тегеране, Пекине", – убежден Блинкен.
"Для Украины это абсолютно жизненно важно. Они достигли значительного прогресса за последний год и оттеснили российскую агрессию, вернув более 50% территории, захваченной с февраля 2022 года", — добавил он.
"В то же время сейчас Украина нуждается в дальнейшей помощи от США", — подчеркнул Блинкен.
Напомним, что уже на этой неделе украинского президента Владимира Зеленского в США будут принимать Байден и пригласили на встречу сенаторы : что известно о важном визите.
Добавим, что Франция готова предоставить помощь Украине для восстановления ее суверенитета и поддержать вступление в ЕС.
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