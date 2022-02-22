"Дальнейшие шаги РФ зависят от реакции мира": заявление МИД Украины о решении России признать "независимость ЛДНР"

"Дальнейшие шаги РФ зависят от реакции мира": заявление МИД Украины о решении России признать "независимость ЛДНР"

Украинская сторона понимает намерения России, и ее стремление спровоцировать Украину.

Украина осуждает решение Российской Федерации о признании "независимости" созданных ею квазиобразований на временно оккупированных территориях Украины — так называемых "Луганской Народной Республики" и "Донецкой Народной Республики".

Об этом говорится в заявлении, которое появилось на сайте МИД против 22 февраля.

Такими действиями российская сторона грубо попрала основы международного права, Устав ООН, нарушила суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ.

Решение РФ о признании так называемых "Луганской Народной Республики" и "Донецкой Народной Республики" не будет иметь никаких правовых последствий. Это решение резко увеличивает эскалацию ситуации и может означать единоличный выход русской Федерации из Минских договоренностей.

"Украинская сторона понимает намерения России, и ее стремление спровоцировать Украину. Мы учитываем все риски и не подвергаемся провокациям, остаемся преданными политико-дипломатическому урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта", — говорится в заявлении.

По поручению президента Украины Владимира Зеленского украинская дипломатия в настоящее время применяет весь дипломатический арсенал для предотвращения развертывания вооруженного конфликта.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба находится в постоянном контакте со своими коллегами с целью координации дипломатических усилий и принятия мер по проведению заседаний международных органов, саммитов, привлечению оборонной помощи и применению жестких санкций против РФ.

"Дальнейшие решения и шаги РФ в значительной степени зависят от реакции мира на сегодняшние события. Поэтому мы настаиваем на применении против России болезненных санкций, чтобы послать однозначный сигнал о недопустимости дальнейшей эскалации. Пора действовать для прекращения агрессии РФ и восстановления мира и стабильности в Европе", – резюмируют украинские дипломаты.

Напомним, 21 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о признании самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР". Он также подписал соответствующий указ и договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и "ЛДНР".

Путин также поручил ввести в ОРДЛО российские войска.

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