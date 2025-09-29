Дальнобойные удары Украины по России: в администрации Трампа сделали важное заявление

Дональд Трамп. / © Associated Press

Американский президент Дональд Трамп санкционировал дальнобойные удары по территории России.

Об этом заявил спецпредставитель президента США Кит Келлог в эфире Fox News.

По его словам, Трамп санкционировал дальнобойные удары по территории Российской Федерации, хотя Пентагон не всегда давал на это разрешение. Вместе с тем, это решение также поддерживают представители Белого дома.

"Я думаю, прочитав то, что он (Трамп - Ред.) сказал, и то, что сказал вице-президент Вэнс, а также секретарь Рубио, ответ - Да. Используйте способность наносить глубокие удары. Не существует таких вещей, как святилище", - заявил Келлог.

Американское чиновник подчеркивает, мол, все должны придерживаться того, что говорит президент Трамп. Ведь он – главнокомандующий и "все подчиняются ему".

"Когда президент сказал что-то сделать, нам просто нужно это сделать и завершить действие", - сказал Келлог.

Он считает, что именно поэтому украинский лидер Владимир Зеленский попросил у Дональда Трампа ракету Tomahawk. Мол, это отличные системы, которые дают глубину удара. Впрочем, пока вопрос этих крылатых ракет рассматривается.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что во время встречи с Дональдом Трампом 23 сентября его американский коллега поддержал право Украины на ответные удары по энергетике России. Глава государства подчеркнул, что такой подход должен относиться и к заводам по производству дронов или ракетных объектов, несмотря на их хорошую защищенность.

Кроме того, Зеленский предупредил Россию об ответных ударах в случае энергетического террора. По его словам, если РФ попытается устроить блекаут в столице Украины, такая же участь постигнет и Москву. Президент заявил, что Кремль должен четко отдавать себе отчет в последствиях своей агрессивной политики.

