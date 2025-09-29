- Дата публикации
Дальнобойные удары Украины по России: в администрации Трампа сделали важное заявление
Келлог подчеркнул, что иногда американский Пентагон не давал Украине разрешения на такие удары.
Американский президент Дональд Трамп санкционировал дальнобойные удары по территории России.
Об этом заявил спецпредставитель президента США Кит Келлог в эфире Fox News.
По его словам, Трамп санкционировал дальнобойные удары по территории Российской Федерации, хотя Пентагон не всегда давал на это разрешение. Вместе с тем, это решение также поддерживают представители Белого дома.
"Я думаю, прочитав то, что он (Трамп - Ред.) сказал, и то, что сказал вице-президент Вэнс, а также секретарь Рубио, ответ - Да. Используйте способность наносить глубокие удары. Не существует таких вещей, как святилище", - заявил Келлог.
Американское чиновник подчеркивает, мол, все должны придерживаться того, что говорит президент Трамп. Ведь он – главнокомандующий и "все подчиняются ему".
"Когда президент сказал что-то сделать, нам просто нужно это сделать и завершить действие", - сказал Келлог.
Он считает, что именно поэтому украинский лидер Владимир Зеленский попросил у Дональда Трампа ракету Tomahawk. Мол, это отличные системы, которые дают глубину удара. Впрочем, пока вопрос этих крылатых ракет рассматривается.
Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что во время встречи с Дональдом Трампом 23 сентября его американский коллега поддержал право Украины на ответные удары по энергетике России. Глава государства подчеркнул, что такой подход должен относиться и к заводам по производству дронов или ракетных объектов, несмотря на их хорошую защищенность.
Кроме того, Зеленский предупредил Россию об ответных ударах в случае энергетического террора. По его словам, если РФ попытается устроить блекаут в столице Украины, такая же участь постигнет и Москву. Президент заявил, что Кремль должен четко отдавать себе отчет в последствиях своей агрессивной политики.