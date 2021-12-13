"Дам им очень большой список литературы": Стефанчук придумал неординарное занятие для нардепов на время отпусков

"Дам им очень большой список литературы": Стефанчук придумал неординарное занятие для нардепов на время отпусков

Стефанчук говорит, что будет проверять, читали ли нардепы рекомендованные книги.

Глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук будет рекомендовать нардепам для прочтения на новогодне-рождественские каникулы свой топ-5 книг. Подобную инициативу он предложит и на лето.

Об этом спикер ВРУ сказал во время брифинга 13 декабря, пишет УНИАН.

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"Завтра у нас будет очень интересный День национального чтения. И я со своей стороны хочу внести новую традицию, по примеру, как это происходит в британском парламенте, когда спикер парламента рекомендует депутатам книги, которые нужно прочесть. Завтра я выставлю свой топ-5 книг, которые я буду рекомендовать прочесть народным депутатам во время рождественских каникул", — сказал Стефанчук.

Кроме того, как добавил глава Рады, подобную инициативу с чтением книг он будет предлагать коллегам и во время летних отпусков. А также он призвал президента Украины, Офис президента и Кабинет министров подавать свои предложения в "летний список для чтения".

"Летом, на летние каникулы, я думаю, что я дам им очень большой перечень литературы. У них будет больше времени. И потом будем проверять, соблюдали ли они это", — подытожил шутя спикер ВРУ.

Как сообщалось, народные депутаты сократили количество пленарных недель для работы после Нового года в январе. Так, вместо двух они будут работать в пленарном режиме только одну неделю.

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