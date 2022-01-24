Данилов: Главное для России – внутренняя дестабилизация в Украине

Данилов обратил внимание, что принадлежащие гражданам РФ мессенджеры очень вредят государству, так как могут работать на Российскую Федерацию.

На сегодняшний день, по данным всех разведок, совпадающих с данными разведок США, Британии и других украинских партнеров, внутренняя дестабилизация – это вопрос №1. Без внутренней дестабилизации россиянам здесь делать нечего.

Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сказал по итогам заседания СНБО 24 января.

"Они делают ставку на вопрос внутренней дестабилизации. Если мы вернемся в сентябрь, октябрь, ноябрь месяц, то вопрос дестабилизации нашей энергосистемы для них был вопросом №1. Мы справились с этой задачей. На сегодняшний день я могу подтвердить, что на территории страны находится 803 тысячи тонн (угля — Ред.) на наших станциях, более 200 тысяч тонн находится в наших портах. То есть мы имеем сегодня запасы угля больше, чем в прошлом и позапрошлом году на этот период времени", — отметил он.

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По словам секретаря Совбеза, следующий вопрос – это внутренняя дестабилизация для того, чтобы люди посеяли панику, чтобы начали сбрасывать гривны, скупать доллар.

"У нас была неделя, когда эта ситуация происходила, но мы ее стабилизировали. К сожалению, в обществе не все понимают, где надо отличать информацию от "шелухи", которой очень много", — отметил он.

Также Данилов обратил внимание, что мессенджеры, принадлежащие гражданам РФ, очень вредят государству, потому что могут работать на Российскую Федерацию и распространять те нарративы, которые очень вредны для нашей экономики.

Напомним:

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов считает, что нет никаких оснований для утверждений о возможности полномасштабного наступления на нашу территорию вооруженных сил Российской Федерации.

Зеленский обратился к украинцам после заседания СНБО

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