Данилов намекнул, что Янукович получил российское гражданство

Секретарь СНБО отметил, что "не представляет, как гражданин РФ будет что-либо отстаивать" в украинских судах.

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что открытие дела в ОАСК по иску Виктора Януковича о лишении его президентских полномочий Верховной Радой в 2014 году не сможет дестабилизировать ситуацию в стране.

Об этом он сказал на брифинге после заседания Совета по вопросам нацбезопасности и обороны.

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Данилов намекнул, что бывший президент-беглец уже получил российское гражданство.

"Гражданином какой страны на сегодняшний день является этот господин (Виктор Янукович — Ред.)? На сколько я понимаю, это гражданин России, он там уже сколько времени находится", — сказал он.

Секретарь СНБО отметил, что "не представляет, как гражданин РФ будет что-либо отстаивать" в украинских судах.

"Я хочу посмотреть в глаза людям, которые примут такие решения (в пользу Януковича — Ред.). Потому что те, кто погиб на Майдане, на фронте — это ответственность тех людей, которые бросили эту страну и сбежали. Не имеет значения фамилию судьи, который будет рассматривать это дело. Я ни на кого не давлю, но демократия – это демократия, а защита страны – это защита страны", – подытожил Данилов.

Напомним, Алексей Данилов рассказал, о чем говорили и кого заслушали на экстренном заседании СНБО.

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