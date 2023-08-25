Данилов назвал цель атак БПЛА по Москве: "Пусть они увидят, что такое война"

Чиновник заверил, что война придет в Россию, и ее граждане сами туда позвали войну.

Атаки беспилотниками по Москве призваны заставить россиян не чувствовать себя в безопасности, понять свою ответственность за происходящее в Украине и то, что война пришла к ним.

Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал в интервью "Радио Свобода".

Так, Данилов ответил на вопрос, какое влияние на войну оказывают участившиеся в последнее время атаки беспилотниками по Москве.

"Скажите, пожалуйста, если наши дети, наши женщины, пожилые люди должны находиться в укрытиях, то почему россияне должны себя спокойно чувствовать в своих домах, в своих квартирах в городе Москва, откуда принимаются все эти решения, откуда эти сумасшедшие приняли решение напасть на нашу страну?" – сказал секретарь СНБО.

Он подчеркнул, что "это о справедливости".

"Война – это всегда о справедливости. И Господь все расставит на свои места. И не только наши дети должны страдать, наши люди должны страдать. Пусть они пострадают так же, увидят, что такое война", – добавил Данилов.

"Война придет на Россию"

Он отметил – россиянам кажется, что война никогда не придет в их дома. Однако война уже пришла 24 февраля, когда "их безумный фюрер решил максимально активно напасть на нашу страну".

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Чиновник также утвердительно ответил на вопрос, ожидается ли, что такие регулярные обстрелы и остановки работы аэропортов заставят обычных россиян призвать руководство страны прекращать войну.

"Мы очень хотели бы, чтобы так произошло. Но должен сказать, что должно быть более мощное давление на россиян для того, чтобы они понимали, что они несут общую ответственность за все те действия, которые сегодня происходят на территории нашей Украины. Война придет на Россию. И эту войну они сами туда позвали", – подчеркнул секретарь СНБО.

Напомним, россияне 23 августа заявили об очередной атаке несколькими беспилотниками по Москве и области. Были попадания по недостроенному небоскребу в "Москва-Сити" и повреждены здания в Подмосковье.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "Москву-сити" атаковали дроны! Попадание прямо в цель"

Уже в ночь на 24 августа в Минобороны РФ заявила о новой попытке атаки БПЛА по Москве. В ведомстве утверждают о сбитии дронов в Брянской и Калужской областях.

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