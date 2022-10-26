Данилов назвал "чертовой дюжиной" российский Совбез: экзорцисты в ВСУ могут помочь

В России заявляют о необходимости "десатанизации Украины".
Секретарь СНБО Алексей Данилов отреагировал на звучащие из России заявления о необходимости "проведения десатанизации Украины".
Свое мнение Данилов высказал в Twitter.
По его словам, в "десатанизации" нуждаются именно члены Совета безопасности России. Так как привиделись "сотни сект, которые действуют в Украине".
"Путинский Совбез — это 13 членов, та самая "чертовая дюжина". И кому здесь нужна "десатанизация"? Но у нас есть замечательные экзорцисты с большой практикой и опытом. ВСУ спешат на помощь!" – написал он.
Напомним, помощник секретаря российского Совбеза РФ Алексей Павлов высказался о том, что Украине следует провести "десатанизацию". Мол, в Украине граждане "отказались от православных ценностей", поэтому "десантация" становится насущным вопросом.
Аналитики ISW считают, что подобные заявления могут свидетельствовать о желании отвлечь инакомыслие среди групп религиозных меньшинств в Вооруженных силах России.
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