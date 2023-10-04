Данилов назвал нардепов за границей "туристами": в "Слуге народа" отреагировали

Секретарь Cовета нацбезопасности и обороны считает, что для представительства Украины за границей достаточно президента и еще трех высших чиновников.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что народные депутаты и большинство чиновников, которые приобщаются к работе на международных площадках во время заграничных поездок, являются только "туристами". Это заявление вызвало резкую критику со стороны нардепа от "Слуги народа" Дмитрия Наталухи.

В интервью UkrlifeTV Данилов перечислил официальных лиц, которые могут представлять Украину за границей – президент Владимир Зеленский, председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, премьер-министр Денис Шмыгаль и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Остальные — это туристы. С ними можно общаться, но это не представители украинского народа", — сказал секретарь СНБО.

Народный депутат Дмитрий Наталуха возмутился тем, что Данилов записал к "туристам", которые "не являются представителями украинского народа" первого вице-спикера ВРУ Корниенко и вице-спикера ВРУ Кондратюк, первого вице-премьер-министра — министра экономики Свириденко, вице-премьер-министра по восстановлению Кубракова, вице-премьер-министра по вопросам евроинтеграции Стефанишину, вице-премьер-министра — министра цифровой трансформации Украины Федорова и даже главу Офиса президента Ермака.

"Я уже, конечно, молчу о своих коллег-парламентариях", — написал на своей Facebook-странице Наталуха.

По его словам, все эти люди каждый день ведут переговоры по восстановлению Украины, евроинтеграции, торговле и инвестициям, помощи армии, санкциям, спецтрибуналу в отношении РФ и договариваются о "Формуле мира" с союзниками.

"Хочется верить, что это заявление – не отражает реальные настроения СНБО и его руководства, а является простой бессмысленной и досадной ошибкой", – подчеркнул нардеп.

Напомним, ранее Алексей Данилов дал советы зарубежным партнерам Украины по формуле мира, предложенной президентом Украины Владимиром Зеленским.

Читайте также: